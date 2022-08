Ander Herrera sur le départ

La couleur a été donnée au PSG dès l’entame de la nouvelle saison concernant les « indésirables » : pour jouer, il faudra partir. Un groupe secondaire a ainsi été constitué avec tous les joueurs sur lesquels Christophe Galtier ne compte nullement pour cet exercice. Et parmi ceux-ci, on retrouve, entre autres, un certain Ander Herrera.

Ander Herrera prend bien la direction de l’Athletic

Le milieu de terrain n’est plus vraiment en odeur de sainteté en terre parisienne, loin s’en faut. Et pour cause, le joueur est purement et simplement poussé vers la sortie et ce, avec grande insistance. Une problématique reste toutefois à contourner : ses émoluments extrêmement élevés. De ce fait, peu de prétendants, voir aucun, ne se sont, pour l’heure, manifestés. Mais cela pourrait finalement avoir changé ce jour. En effet, plusieurs sources venant d’Espagne nous informent que l’ancien mancunien se rapprocherait très fortement de l’Athletic Bilbao.

Le joueur, qui aurait d’ores et déjà conclu un accord avec le club basque, doit désormais trouver un terrain d’entente avec le PSG, nous indique Pedro Morata, journaliste pour la Cope. Le club de la capitale souhaiterait un transfert, tandis que le milieu de terrain préférerait être libéré de son contrat et percevoir le reste de son salaire (2023). Une autre source est venue corroborée ces dires. En effet, le journaliste spécialiste de l’Athletic, Edu Velasco, va plus loin en indiquant qu‘Ander Herrera et le PSG serait sur le point de tomber d’accord sur les termes d’une résiliation de bail. L’Espagnol pourrait ainsi percevoir une indemnité de 6 millions d’euros afin de quitter le club rouge et bleu.