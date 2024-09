Anelka : « Arsenal / PSG ? Ma préférence ira à Paris »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une rencontre spéciale pour Nicolas Anelka, qui a joué pour les deux clubs.

Contre Arsenal demain soir, le PSG souhaitera s’imposer une deuxième fois en Ligue des champions cette saison pour continuer son bon début de saison. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet avec les retours importants de Nuno Mendes, Vitinha ou encore Gianluigi Donnarumma et Marco Asensio. Les Parisiens vont affronter une des meilleures équipes d’Europe. Un match spécial pour Nicolas Anelka, qui a joué pour les deux équipes. Formé à Paris (1996-1997 et 2000-2002), il avait rejoint les Gunners un an après ses débuts en professionnel avec le PSG (1997-1999). Pour Le Parisien, l’ancien attaquant a évoqué la rencontre de demain.

« Ce sont d’abord deux équipes qui ont envie de produire du beau foot »

« J’aime le beau football désormais, mais ma préférence ira à Paris, qui est le club où j’ai été formé. Mais je trouve que ce sont d’abord deux équipes qui ont envie de produire du beau foot. C’est ce que j’apprécie. À Arsenal, je trouve que le jeu d’avant a été retrouvé. Une bonne assise défensive et une rapide projection vers l’avant. Et la section offensive de l’équipe est très bonne techniquement et maîtrise la vitesse et la justesse en contre-attaques. C’est pour cela qu’Arsenal marque beaucoup. » Pour Nicolas Anelka, ce sera le premier vrai test du PSG cette saison. « C’est le plus gros test que va subir Paris pour savoir ce qu’il vaut vraiment et ce qu’il peut espérer en Europe. Ce n’est pas la Ligue 1 qui peut dire ce que vaut le PSG. Pour l’instant, je suis optimiste car, même si Kylian est parti, le PSG joue vraiment très bien. Mais c’est vraiment ce gros match à Arsenal qui va nous renseigner. Paris joue en équipe et chacun fait les efforts. Je ne dis pas que ce n’était pas le cas l’an dernier, mais je ressens une plus grande force collective. La meilleure preuve, c’est que le coach fait tourner son effectif et on ne voit pas de différence. Il n’y a pas de dépendance à quelques joueurs. C’est très intéressant. »

« Je trouve que c’est un très grand coach »

Nicolas Anelka a aussi parlé de Luis Enrique et de sa philosophie de jeu. « Il fait avec les joueurs qu’il a. Il n’y a plus de stars comme Mbappé ou Neymar. Mais je trouve que c’est un très grand coach. Il a fait ce qu’il avait à faire quand il dirigeait Kylian. Et je trouve que cela s’est vraiment bien passé entre les deux. Maintenant, on voit bien que la star, c’est l’équipe. Paris n’a pas un Erling Haaland. Randal Kolo Muani, par exemple, a un profil où il peut jouer aussi sur les côtés. Je trouve d’ailleurs qu’on est assez dur et assez injuste avec lui. C’est un joueur plein de qualités. Il produit des bons matchs, après, je n’arrive pas à savoir son poste de prédilection. Comme on l’entend rarement, je ne sais pas dans quel rôle il a envie, lui, d’évoluer. En Allemagne, il était très bon. Mais il joue dans un club où il y a eu tellement de grands attaquants que l’attente autour de lui est forcément très dure. »