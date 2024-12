Anelka : « J’ai toujours gardé cette connexion avec le PSG »

Formé au PSG, Nicolas Anelka a fait deux passages dans son club formateur. 22 ans après son départ, l’ancien international français explique toujours avoir un lien avec le PSG.

Nicolas Anelka a été formé au PSG. Il a fait ses premiers pas en pro avec le club de la capitale en 1996. Il jouera une saison avec son club formateur (12 matches, un but). Il signera à Arsenal en 1997 avant de revenir au PSG en 2000. Il jouera un an et demi (57 matches, 18 buts) avant d’être prêté six mois à Liverpool puis de signer définitivement à Manchester City. 22 ans après son départ du PSG, l’ancien attaquant explique avoir toujours gardé une connexion avec les Rouge & Bleu.

A voir aussi : PSG : 16 joueurs intègrent le centre de formation, dont le fils de Nicolas Anelka

« À la base, je suis supporter du PSG »

« Je suis toujours venu, que ce soit au Parc des Princes ou au Camp des Loges. Même quand j’étais dans les autres clubs, ou quand j’ai signé à Manchester City, je revenais souvent voir les jeunes au Camp des Loges, se remémore l’ancien international français dans une interview accordée à PSG TV. Je venais au Parc des Princes. J’ai toujours gardé cette connexion avec le PSG. C’est mon club formateur. À la base, je suis supporter du PSG. Je venais quand j’étais jeune. C’est un lien très très fort. Je suis formé ici, j’ai commencé en pro ici. Ça restera gravé, c’est mon club formateur. » Dans cette interview, Nicolas Anelka a également évoqué son fils, Kais, qui a intégré le centre de formation du PSG en 2023. « Je connais la qualité des formateurs. C’est pour cela que je voulais le faire venir au PSG. Je sais qu’il a un potentiel, mais le chemin est encore long. Il travaille tranquillement, doucement, sûrement. Le fait que je sois souvent à Paris me permet de le voir jouer. Je pense qu’il est content, il est aussi supporter du PSG. Il est content d’évoluer avec des joueurs de qualité. »