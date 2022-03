Anelka : « Je pense que le PSG va passer contre le Real »

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Vainqueurs à l’aller grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes du match, les Parisiens voudront terminer le travail face au Real Madrid. Pour cela, le club de la capitale française pourra compter sur un groupe quasiment au complet et sur le buteur du match aller, qui a effrayé les supporters Rouge & Bleu après un choc à l’entraînement lundi. Nicolas Anelka estime que le PSG va passer l’obstacle madrilène.

« Ça va être difficile pour le PSG, parce que ce sera à l’extérieur et il n’y a eu qu’1-0. Mais il y a trop de qualités à Paris pour qu’ils ne puissent pas passer ce tour. Je ne vois pas le PSG ne pas passer. Moi, je vois un match nul, soit 1-1, soit 2-2. Et donc le PSG qualifié, pronostique l’ancien attaquant sur RMC. Mais je vois aussi une grosse pression de Madrid. Il ne faudra pas qu’ils prennent un but très tôt, parce que ça risque d’être compliqué. Mais les Parisiens ont de telles qualités qu’ils peuvent marquer à n’importe quel moment. Je pense qu’ils passeront. S’il faut le faire, c’est cette année. Ils ont la team pour le faire. Il faut juste qu’ils arrivent à trouver un beau projet de jeu et à travailler en équipe.«