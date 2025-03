Anelka : « Le PSG ? On voit vraiment une autre équipe »

Le PSG affronte Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour Nicolas Anelka, même si le PSG a de l’avance en Ligue 1, il ne doit pas prioriser la Ligue des champions.

Le PSG peut désormais se focaliser à 100% sur son huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool mercredi soir au Parc des Princes (21 heures, Canal Plus). Avec son très beau succès contre Lille hier (4-1), le PSG a préparé de la meilleure des manières la réception des Reds. Avec une avance de 16 points en tête du championnat (Marseille joue ce soir contre Nantes), le club de la capitale pourrait se focaliser sur la Ligue des champions, en faisant souffler régulièrement ses cadres en Ligue 1. Pour Nicolas Anelka, le PSG a un effectif suffisamment fourni pour jouer sur tous les tableaux.

« Depuis City, tout va bien »

« Il y a des joueurs d’expérience qui ont l’habitude de cela. Prioriser la Ligue des champions, oui et non. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent être remplacés et le niveau restera le même. Il n’y aura pas de priorité, je pense. Ils ont une vision avec un triplé. Tout ira bien parce que l’effectif est homogène, analyse l’ancien attaquant du PSG dans une interview accordée à RMC Sport avant d’évoquer la saison européenne du PSG, qui avait très mal débuté. Ils ont réussi à rectifier tout cela. Depuis City, tout va bien. On voit vraiment une autre équipe. Jusqu’à présent, c’est un sans-faute. On arrive dans le money-time. C’est à la fin de cette ligne droite que l’on jugera leur saison. »