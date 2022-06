C’est une rumeur qui prend de plus en plus d’ampleur : le PSG aurait dans l’idée de se séparer de Neymar durant cette fenêtre des transferts. Le joueur, qui n’a pas vraiment répondu positivement aux attentes placées en lui depuis cinq ans maintenant, aurait fini d’impatienter sa direction. Et si le numéro 10 ne manque pas de détracteurs face à ce constat décevant, il possède également quelques soutiens.

« Il va cartonner »

C’est notamment le cas de Nicolas Anelka sur les ondes de RMC. Grand fan de Neymar depuis ses débuts, le consultant espère le voir continuer au PSG la saison prochaine : « J’aime beaucoup Neymar, c’est compliqué. Critiquer Neymar, je trouve cela très facile. Il n’a pas des statistiques si mauvaises que cela (13 buts en 22 matches de Ligue 1, NDLR). Le gros bémol, ça reste ses blessures. Selon moi, c’est la saison où il doit se réveiller. Il ne peut pas partir comme ça. Il faut qu’il fasse mieux certes, mais je suis sûr qu’il va cartonner avec le PSG la saison prochaine. J’ai toujours défendu Neymar. C’est un joueur très talentueux. J’aime le regarder jouer au football. C’est l’un des rares aujourd’hui à pouvoir faire des choses extraordinaires sur le terrain.«