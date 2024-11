Angel Di Maria demande de la patience autour du PSG

Angel Di Maria a passé sept ans au PSG. Deux ans après son départ, il suit encore son ancien club. L’international argentin demande de la patience autour du nouveau projet.

92 buts, 112 passes décisives en 295 matches sous le maillot du PSG. Angel Di Maria est une légende du club de la capitale, dont il est encore le meilleur passeur de l’histoire des Rouge & Bleu. A 36 ans, il brille encore avec le Benfica, lui qui reste sur un triplé, dont un magnifique retourné acrobatique en Coupe du Portugal le week-end dernier et un doublé de passe décisive contre Monaco hier soir lors de la victoire du club lisboète sur la pelouse des Monégasques en Ligue des champions (2-3). À l’issue de la rencontre, El Fideo a été questionné sur les difficultés du PSG en Champions League cette saison. Et l’international argentin n’a pas voulu se montrer alarmiste et demande du temps sur le nouveau projet du club de la capitale.

A voir aussi : Di Maria : « J’ai passé sept ans inoubliables au PSG »

« Le PSG a beaucoup de joueurs jeunes, ils doivent grandir »

« C’est le football, c’est comme ça. Parfois, ça marche, parfois non. Le PSG a beaucoup de joueurs jeunes, ils doivent grandir. Avant, il y avait beaucoup de stars, Kylian, Messi, Neymar, Ibrahimovic, Cavani. Ils ont commencé un nouveau projet, ils ont des jeunes joueurs comme Joao Neves avec qui j’ai joué à Benfica, lance l’ancien du PSG au micro de Canal Plus. Je crois que c’est un grand changement, il y a des joueurs jeunes qui doivent grandir petit-à-petit. Et parfois, cela prend du temps. Et un Di Maria de 36 ans au PSG ? Parfois, c’est d’avoir quelqu’un de plus expérimenté, de plus âgé. Je crois que Paris a besoin de quelques années et sera dangereux. »