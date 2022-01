Angel Di Maria a rejoint le PSG durant l’été 2015 après une année plus que difficile à Manchester United. El Fideo s’est très vite intégré au collectif des Rouge & Bleu. Actuellement dans sa septième saison, il est entré dans l’histoire du club de la capitale en devenant son meilleur passeur. Lors de la finale de Coupe de France contre Monaco la saison dernière, il a délivré sa 104e passe décisive pour effacer des tablettes Safet Susic (103 passes décisives). En 280 matches, il a marqué 90 buts et délivré 109 passes décisives.

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, El Fideo devrait prolonger d’un an dans les prochaines semaines, mois avec les Rouge & Bleu. L’international argentin souhaite rester encore un an à Paris avant de retourner en Argentine et dans son club formateur, Rosario Central. Mais ce lundi la Repubblica – dans son édition du jour – explique que l’ancien du Benfica aurait été proposé à l’AC Milan. Le club Lombard aurait répondu que ce n’était pas une priorité de son mercato.