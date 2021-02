Angel Di Maria trop juste pour Dijon, Sarabia opérationnel

Blessé lors du Classico le 7 février dernier, Angel Di Maria est éloigné des terrains depuis plus de 15 jours. El Fideo se rapproche d’un retour sur les terrains mais il devrait de nouveau être forfait pour le déplacement à Dijon samedi après-midi (17 heures, Canal Plus), rapporte leparisien.fr. L’Argentin “poursuit sa préparation individuelle“. Forfait pour le match contre Monaco en raison d’une contusion au pied droit, Pablo Sarabia a fait son retour à l’entraînement et devrait être opérationnel pour le match contre la lanterne rouge selon le quotidien francilien. Colin Dagba, touché à la cuisse droite, ne devrait pas non plus être du déplacement à Dijon. Leandro Paredes non plus. Il est suspendu en raison d’une accumulation de cartons.