Angers, Donnarumma, pelouse, Ruiz… La conférence d’après-match de Luis Enrique

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé face à l’Angers SCO (1-0) sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Fabian Ruiz. Un succès qui permet aux Parisiens de prendre provisoirement la tête du championnat.

Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes, le PSG était attendu. Face à une formation en bloc-bas de l’Angers SCO, les Rouge & Bleu ont longtemps buté sur la défense adverse. Mais grâce à une réalisation de Fabian Ruiz au retour des vestiaires, les champions de France se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) pour prendre provisoirement la tête du championnat. Après la rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est exprimé en conférence de presse sur la performance de son équipe. Il est également revenu sur les adieux du Parc à Gianluigi Donnarumma et l’état de la pelouse, dans des propos rapportés par Le Parisien.

À lire aussi : PSG – La joie de João Neves après le succès face à Angers

Le bilan de cette soirée

« Bilan très positif. On a déjà parlé de la difficulté de ce match car l’adversaire défend très bien, bloc bas. C’était difficile. La pire chose, c’est l’état de la pelouse que je connaissais. Mais c’était encore plus difficile à cause d’elle. Je dois féliciter mes joueurs qui n’ont pas pensé à ça. Ils ont pu gagner le match grâce à leur condition physique et leur technique. »

L’état de la pelouse

« On a fait un très bon match physiquement et techniquement. La pelouse l’a rendu encore plus difficile pour être lucide et efficace devant le but. Je ne suis pas préoccupé. On a mérité cette victoire. Les vingt premières minutes étaient difficiles mais le reste du match, on a dominé tout le temps. C’est un début de saison très différent mais je suis content et confiant. »

Le tireur de penalty au PSG

« (Rires) C’est moi ! T’inquiète pas ! Le tireur, c’est moi. C’est moi qui décide en tout cas car je suis le boss. On a beaucoup de tireurs possibles. »

L’hommage du Parc des Princes à Gianluigi Donnarumma

« C’est toujours joli de voir une communion avec les supporters. C’est un moment spécial pour Gigio. C’est difficile à gérer pour lui mais c’est joli de voir cette reconnaissance de la part du public. »

La performance de Fabian Ruiz

« Fabian a fait ces deux dernières années des choses qui le valorisent aux yeux des supporters qui ont changé d’opinion sur lui. Il joue un très bon football, n’importe quel match. C’est beau à voir. Il a fait un très bon match, il marque et il peut encore marquer. C’est important pour lui et l’équipe. »

Les ambitions pour la saison

« On doit vite oublier ces 5 trophées, c’est le passé, et penser à l’avenir. Nous devons lutter et chercher de nouveaux trophées. C’est notre ambition. »

Pour PSG TV, Luis Enrique a également évoqué cette victoire face à l’Angers SCO : « Les émotions sont très spéciales. C’est toujours différent de jouer à la maison avec nos supporters, avec leur soutien. C’est superbe. Le bilan de ce match est positif, on a gagné et notre adversaire n’a pratiquement pas attaqué. On a très bien pressé à la perte du ballon, et je pense que l’on s’est créé suffisamment d’occasions pour gagner ce match. On est contents, c’est toujours difficile de jouer contre ce type d’adversaires qui défendent bien. Ça a été difficile mais nous sommes contents, il faut continuer. Ces 5 trophées sont les souvenirs de cette année, il faut rester concentré et avec la mentalité de travailler pour remporter le plus de trophées importants, c’est notre objectif. C’est joli de voir la photo et de fêter ça avec nos supporters, mais on en veut plus et il faut être ambitieux. »