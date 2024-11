Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique va faire tourner son effectif.

Le PSG doit se remobiliser après sa défaite cruelle en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Et avant la trêve internationale de novembre, les Rouge & Bleu se déplacent ce samedi sur la pelouse de l’Angers SCO en Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique va faire tourner son effectif à plusieurs postes, comme il l’a expliqué en conférence de presse : « Demain, on va faire tourner car il y a peu de jours entre les deux matchs. On va essayer de gagner en trouvant des solutions collectives. »

Une nouvelle titularisation en Ligue 1 pour Safonov ?

Le technicien espagnol sera privé des habituels absents Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos ainsi que de Willian Pacho, autorisé à rejoindre plus tôt l’Equateur. Dans les buts, Matvey Safonov pourrait enchaîner un deuxième match en Ligue 1, après sa titularisation face au RC Lens (victoire 1-0) le week-end dernier, selon Le Parisien. En défense, Milian Skriniar devrait profiter de l’absence de Willian Pacho pour être associé au capitaine Marquinhos. Pour les postes de latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi pourraient souffler et laisser leur place à Lucas Beraldo et Warren Zaïre-Emery.

Dans l’entrejeu, des changements sont aussi à prévoir avec les possibles titularisations de Senny Mayulu et Fabian Ruiz pour accompagner João Neves. « L’Espagnol est déclassé depuis quelques semaines et prend place sur le banc lors des rencontres capitales (OM, Arsenal, Atlético). Le déplacement à Angers lui offre la possibilité de se relancer. » Enfin, pour l’attaque, un trio offensif inédit pourrait voir le jour avec Lee Kang-In, Randal Kolo Muani et Désiré Doué.