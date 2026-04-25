Angers / PSG – Le groupe parisien avec le retour de Nuno Mendes

Ce samedi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO. Luis Enrique peut compter sur le retour de Nuno Mendes.

Trois jours après sa victoire maîtrisée face au FC Nantes (3-0), le PSG retrouve déjà la Ligue 1. Pour le compte de la 31e journée du championnat, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO ce samedi (19h sur Ligue 1+). Et avec le match nul du RC Lens contre le Stade Brestois (3-3), l’équipe de Luis Enrique pourrait compter six points d’avance en cas de succès.

À lire aussi : Angers / PSG – Les compositions probables selon la presse

Marquinhos absent

Comme annoncé dans le point médical de veille de match, Vitinha et Quentin Ndjantou sont forfaits pour cette rencontre. En revanche, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe, lui qui avait manqué les deux dernières rencontres (OL et FC Nantes) en raison d’une gêne à la cuisse. À noter l’absence de Marquinhos. De retour à la compétition depuis une semaine, Fabian Ruiz est une nouvelle fois convoqué, tout comme les autres cadres, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye