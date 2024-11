Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse du SCO Angers au Stade Raymond Kopa dans le but de creuser l’écart en tête du classement de Ligue 1.

Le PSG a une belle occasion à saisir de prendre le large en tête du classement ce soir dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, sur le terrain du Stade Raymond Kopa du SCO Angers. Une bonne manière de se rassurer pour les joueurs de Luis Enrique après le match de Ligue des champions décevant face à l’Atlético de Madrid mercredi dernier (1-2). Cette affiche face aux Angevins peut permettre aux Rouge & Bleu de prendre neuf points d’avance en tête du classement sur l’OM, suite à leur défaite surprise sur leur pelouse face à l’AJ Auxerre (1-3) vendredi et six sur l’AS Monaco, vainqueur dans l’après-midi de du RC Strasbourg (1-3).

Donnarumma titulaire, Mayulu aussi dans le onze

Alors que certains ouvraient la porte à une titularisation de Safonov, ce sera bien Donnarumma qui démarrera cette rencontre. En défense, Beraldo et Skriniar retrouvent une place dans le onze titulaire tandis que Marquinhos et Hakimi vont enchaîner. Senny Mayulu va connaître une nouvelle titularisation au milieu de terrain au côté de Fabian Ruiz et Warren Zaire-Emery. Enfin le trio offensif est composé de Lee Kang-in, Marco Asensio et Bradley Barcola. À noter que Randal Kolo Muani n’est toujours pas titulaire…

Feuille de match SCO Angers / Paris Saint-Germain

11e journée de Ligue 1 – Stade : Raymond Kopa – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Millot – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Hicham Zakrani – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Cyril Gringore et Dominique Julien.