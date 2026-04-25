Angers / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO. Et avant sa demi-finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Luis Enrique devrait procéder à un turnover.

Le PSG peut frapper un grand coup dans la course au titre. Avec le match nul du RC Lens face au Stade Brestois (3-3) ce vendredi, le club de la capitale peut compter six points d’avance en tête du classement à l’issue de cette 31e journée de Ligue 1. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront s’imposer sur la pelouse de l’Angers SCO ce samedi soir (19h sur Ligue 1+). Mais à trois jours de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (28 avril), le coach parisien pourrait procéder à un turnover.

À lire aussi : Info à la Une – Le PSG peut s’échapper en tête de la Ligue 1

Fabian Ruiz de retour comme titulaire ?

Matvey Safonov devrait une nouvelle fois débuter une rencontre. En défense, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez devraient occuper les postes de latéraux, tandis qu’Illia Zabarnyi et Willian Pacho sont pressentis pour former la charnière centrale. Dans l’entrejeu, L’Equipe part sur un trio composé de Senny Mayulu, Lucas Beraldo et Fabian Ruiz. En attaque, le quotidien sportif opte pour les titularisations de Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. Un doute subsiste quant à la possible titularisation de Lucas Chevalier dans les buts des Rouge & Bleu. Dans l’entrejeu, João Neves pourrait être titulaire, laissant ainsi Senny Mayulu occuper le poste de faux numéro 9 au détriment de Gonçalo Ramos.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Beraldo, F.Ruiz – Lee, G.Ramos, Barcola

(L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, Beraldo, F.Ruiz – Lee, G.Ramos, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov (ou Chevalier) – Zaïre-Emery( c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Beraldo, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Barcola

(Le Parisien) : Safonov (ou Chevalier) – Zaïre-Emery( c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – J.Neves, Beraldo, F.Ruiz – Lee, Mayulu, Barcola Le XI probable d’Angers : Zinga – Raolisoa, A.Bamba, Biumla, Lefort, Ekomié – Capelle (c), Van den Boomen, Belkebla – Peter, Sbaï

Les compositions probables d’Angers / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables d’Angers / PSG (Le Parisien)