Angers / PSG – Les images rassurantes d’Achraf Hakimi, sorti à la pause

Titulaire face à l’Angers SCO, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a dû céder sa place à la pause après avoir ressenti une gêne.

Lors de son déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO, une équipe remaniée du PSG s’est imposée sans forcer sur le score de 3-0. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de prendre six points d’avance en tête du classement. Cependant, durant cette rencontre, Luis Enrique a été dans l’obligation de procéder à des changements à la pause en raison de pépins physiques pour certains joueurs.

Et cela concerne notamment Achraf Hakimi. Comme le rapporte Le Parisien, le latéral droit du PSG semblait touché physiquement avant la mi-temps. « Le Marocain a discuté à plusieurs reprises avec le staff parisien pendant la première période. Il a finalement joué les 45 premières minutes avant de sortir à la mi-temps. Après un long sprint (35e), il a semblé marqué physiquement et est resté plusieurs secondes accroupi. » De même pour Lucas Hernandez, qui s’est touché à plusieurs reprises la cuisse lors du premier acte. Les deux joueurs ont été remplacés à la pause. Aucun risque n’a été pris à trois jours de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (28 avril). Mais plus de peur que de mal pour Achraf Hakimi ? L’international marocain a été aperçu tout sourire dans les couloirs du stade Raymond-Kopa après le match, sans montrer le signe de blessure, comme le rapporte le journaliste Ilies Peeters.

Achraf Hakimi sort de Raymond-Kopa avec le sourire et surtout, sans signe de blessure. #SCOPSG @90minFR pic.twitter.com/IqGbUrqWZV — Ilies Peeters (@IliesPeeters) April 25, 2026