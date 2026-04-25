Hakimi
Image : psg.fr

Angers / PSG – Les images rassurantes d’Achraf Hakimi, sorti à la pause

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum25 avril 2026

Titulaire face à l’Angers SCO, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a dû céder sa place à la pause après avoir ressenti une gêne.

Lors de son déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO, une équipe remaniée du PSG s’est imposée sans forcer sur le score de 3-0. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de prendre six points d’avance en tête du classement. Cependant, durant cette rencontre, Luis Enrique a été dans l’obligation de procéder à des changements à la pause en raison de pépins physiques pour certains joueurs.

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Et cela concerne notamment Achraf Hakimi. Comme le rapporte Le Parisien, le latéral droit du PSG semblait touché physiquement avant la mi-temps. « Le Marocain a discuté à plusieurs reprises avec le staff parisien pendant la première période. Il a finalement joué les 45 premières minutes avant de sortir à la mi-temps. Après un long sprint (35e), il a semblé marqué physiquement et est resté plusieurs secondes accroupi. » De même pour Lucas Hernandez, qui s’est touché à plusieurs reprises la cuisse lors du premier acte. Les deux joueurs ont été remplacés à la pause. Aucun risque n’a été pris à trois jours de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (28 avril). Mais plus de peur que de mal pour Achraf Hakimi ? L’international marocain a été aperçu tout sourire dans les couloirs du stade Raymond-Kopa après le match, sans montrer le signe de blessure, comme le rapporte le journaliste Ilies Peeters.

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