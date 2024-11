Angers / PSG – les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG est facilement venu à bout de l’Angers SCO (2-4) grâce à une première période de haut vol. Et plusieurs Parisiens ont profité de ce large turn-over pour briller.

Le PSG devait se racheter après sa défaite cruelle en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid (1-2) en milieu de semaine. En déplacement à Angers dans le cadre la 11e journée de Ligue 1, le club parisien a prouvé qu’il était injouable dans le championnat de France cette saison. Les joueurs de Luis Enrique ont délivré un premier acte de haut niveau avec quatre réalisations avant de se relâcher en fin de rencontre avec deux buts encaissés dans le temps additionnel, pour un résultat final de 2-4. Pour obtenir ce succès, le technicien espagnol avait décidé de faire cinq changements dans son onze de départ et de partir avec une attaque inédite Lee-Asensio-Barcola.

Le trio Lee-Asensio-Barcola performe

Et les trois offensifs ont grandement brillé ce samedi au Stade Raymond Kopa. Le numéro 19 des Rouge & Bleu a inscrit un doublé, son premier sous les couleurs parisiennes. À cela s’ajoute une passe décisive juste avant la pause pour Bradley Barcola. Il obtient la note de 8.5./10 dans le quotidien Le Parisien. « Aligné côté droit, le Sud-Coréen a vécu une soirée presque parfaite. Auteur d’un doublé sur deux actions presque similaires (17e et 20e), il sert Barcola juste avant le repos (45e + 2). Impliqué, il a également initié de nombreux pressings. Remplacé par Neves (90e + 2). » Avec trois passes décisives, Marco Asensio récolte aussi la note de 8.5/10. Titulaire dans l’axe de la défense aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar a parfaitement assuré l’intérim en l’absence de Willian Pacho. Le Slovaque reçoit la note de 5.5/10 dans le quotidien francilien : « Challengé à plusieurs reprises par Niane dans le duel aérien, le Slovaque a vécu une soirée bien calme anticipant tout de même quelques situations sur des ballons longs. Aucune prise de risque à la relance. »

Autre grosse performance, celle de Bradley Barcola, également auteur d’un doublé avant d’être remplacé à la pause par Désiré Doué. L’international français reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. « Une mi-temps, un doublé du pied droit (31e) et de la tête (45e + 1) et au frigo avant de rejoindre l’équipe de France. En difficulté en Ligue des champions, l’attaquant a encore prouvé qu’il avait passé un cap dans une Ligue 1 où il est désormais largement meilleur buteur (10 buts). Tancé par son entraîneur par moment pour son activité défensive, il a été irréprochable dans ce domaine. » La performance de Fabian Ruiz est également saluée par le quotidien sportif. Auteur de prestations insipides jusque-là, l’Espagnol a su se montrer disponible et reçoit la note de 6/10, comme ses autres coéquipiers du milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu : « Quand un adversaire lui permet d’avoir autant de temps pour prendre les informations et diriger le jeu de derrière, l’Espagnol peut utiliser sa qualité de passe pour venir casser des lignes. Il a été le Parisien qui a touché le plus de ballons (125) et le deuxième qui en a récupéré le plus (6). Malgré ces bonnes statistiques, sa fin de match a été beaucoup plus difficile », souligne L’E. En revanche, Lucas Beraldo est encore apparu en difficulté à ce poste de latéral gauche (4/10).