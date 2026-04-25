Angers / PSG – Luis Enrique encense Lucas Beraldo après sa belle performance

Ce samedi, le PSG s’est imposé facilement sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0). Une belle opération en Ligue 1 avant de défier le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le PSG a réussi sa mission. Avec le match nul du RC Lens contre le Stade Brestois (3-3) vendredi, le club parisien avait l’opportunité de prendre le large en tête du classement. Son succès sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0) lui permet donc de compter six points d’avance dans la course au titre. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a évoqué les points positifs de cette victoire, avec notamment la grosse performance de Lucas Beraldo. Le coach parisien a aussi évoqué le prochain rendez-vous contre le Bayern Munich, en demi-finale aller de la Ligue des champions (28 avril), dans des propos rapportés par Le Parisien.

Une soirée idéale après cette victoire contre Angers et les six points d’avance en tête de la Ligue 1 ?

« C’est une bonne nouvelle, car on continue avec une bonne performance et on prend un peu plus de points d’avance sur Lens. On a montré notre capacité à enchaîner les bonnes performances. Ce n’était pas facile, car si on avait affronté Angers en toute tranquillité, avec trop de décontraction, on aurait eu des problèmes. »

Le carton rouge de Gonçalo Ramos

« C’est une anecdote. C’est la première fois que je vois un attaquant être expulsé sans avoir l’intention de faire une faute. »

Les raisons des trois changements à la pause (Ruiz, Hakimi et L.Hernandez sont sortis)

« Il y a eu de tout. Mais il faut le dire, la demi-finale contre le Bayern a commencé : je ne donne pas d’informations. »

La performance de Lucas Beraldo

« Bien sûr, c’est l’homme du match, il a tout bien fait. C’est une bonne nouvelle de savoir qu’il peut jouer à ce poste-là et à très haut niveau. C’est difficile d’améliorer chaque action de jeu comme il l’a fait aujourd’hui. Il a un bel avenir dans cette position. Il mérite ça. Il a toujours eu la même mentalité, cette envie de progresser toute la saison. »

L’idée de replacer Lucas Beraldo en sentinelle

« Normalement, je n’aime pas mettre un défenseur central au milieu. Mais Beraldo est un central différent, il est brésilien, a beaucoup de qualités. Il est difficile à presser, a toujours cette capacité à améliorer chaque action de jeu. On y a pensé il y a quatre matchs, car Vitinha n’était pas là. C’est plus un Sergio Busquets qu’un Vitinha. Il a un style différent mais croyez-moi, il va en jouer beaucoup de matchs à ce poste-là, d’autant qu’il peut être associé à tous les autres, Viti, Neves, Warren, Ruiz, Mayulu… »

Comment expliquer les trois demi-finales d’affilée en Ligue des champions ?

« À tout. Des joueurs incroyables, une équipe de très haut niveau, un club très compétitif, les supporters toujours derrière nous, la ville de Paris qui voulait enfin remporter la Ligue des champions… Nous allons jouer cette demi-finale contre la meilleure équipe d’Europe, mais nous sommes les champions en titre, et on veut le rester… »