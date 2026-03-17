Angleterre, Stamford Bridge… Les chiffres clés avant Chelsea / PSG

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Chelsea pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. À quelques heures de ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Large vainqueur du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea (5-2), le PSG voudra terminer le travail ce mardi soir sur la pelouse de Stamford Bridge lors de la manche retour. Ce sera le cinquième match des Rouge & Bleu dans l’antre des Blues pour un bilan d’une victoire, deux nuls et une défaite. Ce sera le onzième match officiel entre les deux équipes pour un bilan de quatre victoires, trois nuls et trois défaites. Dans son histoire, le PSG a affronté huit clubs anglais (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Aston Villa et Tottenham). C’est le deuxième pays le plus affronté par le PSG derrière l’Espagne (10 clubs affrontés), indique Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

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Des clubs anglais assidus depuis un peu plus d’un an

Depuis un peu plus d’un an, le PSG a affronté plusieurs clubs de Premier League. En tout, il a joué 12 matches contre des clubs anglais depuis janvier 2025. Le bilan est de sept victoires, deux nuls et trois défaites. Ce soir, ce sera le 20ᵉ match officiel en Angleterre pour un bilan de 5 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Ce huitième de finale contre Chelsea est le 23ᵉ huitième de finale européen dans l’histoire du PSG, avec un bilan positif de 14 qualifications pour 8 éliminations. Enfin, les Parisiens vont jouer ce soir leur 43ᵉ match face à un club anglais pour un bilan de 15 victoires, 11 nuls et 16 défaites.