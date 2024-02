Anne Hidalgo persiste et signe pour le Parc des Princes

La vente du Parc des Princes est un sujet qui revient régulièrement dans l’actualité du PSG. La maire de Paris, Anne Hidalgo, reste ferme, il n’est pas à vendre.

Depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, explique qu’il souhaite que le club de la capitale devienne propriétaire de son stade dans le but de poursuivre l’agrandissement du projet du PSG. Son choix numéro 1 est le Parc des Princes, mais le président des Rouge & Bleu se heurte à un mur appelé Anne Hidalgo. La maire de Paris ne veut pas entendre parler d’une vente de l’enceinte parisienne. Dans ce cas-là, Nasser Al-Khelaïfi a placé un ultimatum en expliquant que si la Mairie de Paris ne changeait pas d’avis d’ici trois mois, le PSG se pencherait sur la création de son propre stade, plusieurs projets étant déjà étudiés.

Voir aussi : Parc des Princes : Guerre froide entre le PSG et la Mairie de Paris

« Il n’y aura pas de vente du Parc des Princes »

Dans une interview accordée à Ouest France, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a une nouvelle fois été questionnée sur la possibilité pour elle de vendre le Parc des Princes au PSG. Et sa réponse n’a pas changé, c’est un grand non. « Je le répète : nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du Parc. Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos. »