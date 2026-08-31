Annoncé dans le viseur de du PSG, Guéla Doué va rejoindre Leverkusen

Cet été, le PSG a été associé à Guéla Doué pour venir renforcer son poste de latéral droit. Mais l’international ivoirien va poursuivre sa carrière au Bayer Leverkusen.

Lors du mercato estival 2026, l’achat d’un latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi n’a jamais été une priorité. Luis Enrique estime qu’avec Warren Zaïre-Emery, João Neves ou bien encore Senny Mayulu et Illia Zabarnyi, le club de la capitale n’a pas besoin de vraie doublure pour l’international marocain. Malgré cela, cet été, il a été associé à plusieurs latéraux droits, dont Guéla Doué.

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Un transfert à 37,5 millions d’euros

L’international ivoirien de Strasbourg, grand frère du numéro 14 du PSG, a réalisé une belle saison avec le club alsacien et une bonne Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, a attisé les convoitises de plusieurs grands clubs. S’il y avait eu un intérêt du PSG, Guéla Doué ne rejoindra pas son frère dans la capitale française. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Strasbourg a trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen à hauteur de 37,5 millions d’euros, bonus compris, pour l’arrivée du latéral droit en Allemagne. Guéla Doué a également donné son accord pour rejoindre le club de Bundesliga. Il doit désormais se rendre en Allemagne pour passer sa visite médicale et parapher son futur contrat.