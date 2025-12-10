Annoncé dans le viseur du PSG, Ayyoub Bouaddi évoque son avenir

Ces derniers jours, le nom d’Ayyoub Bouaddi a été associé au PSG. Alors qu’il a prolongé avec Lille, le milieu de terrain (18 ans) a évoqué son avenir.

Depuis deux ans, le PSG a décidé de changer sa méthode sur le mercato. Il compte désormais s’offrir des jeunes joueurs prometteurs plutôt que des stars mondiales. Dans cette optique, le nom d’Ayyoub Bouaddi a été avancé. Le club de la capitale serait intéressé par le milieu de terrain de Lille, lui qui attise également les convoitises des plus grands clubs européens. La semaine dernière, le club nordiste a annoncé la prolongation de son jeune joueur jusqu’en juin 2029. Dans une interview accordée à L’Equipe, Ayyoub Bouaddi est revenu sur son choix de prolonger avant d’évoquer son futur.

« Il y aura un choix qui va se faire et tout est possible »

« Pourquoi j’ai prolongé ? C’est une continuité logique, un signe de remerciement et de reconnaissance envers le club, les supporters, tout ce qu’on m’a toujours donné et apporté ici. Ça va aussi avec la confiance qu’il y a entre le club, le président (Olivier Létang), le coach (Bruno Genesio) et moi. Encore au LOSC la saison prochaine ? Écoutez, j’ai prolongé jusqu’en 2029 et l’année prochaine, c’est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j’en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer. »

« Pour moi, j’ai choisi le meilleur projet »

Dans cette interview, Ayyoub Bouaddi est aussi revenu sur son choix de rejoindre Lille en 2021 alors que le PSG s’intéressait aussi à lui. « Car c’est celui qui me correspondait le mieux. Ici, on sait qu’il y a un bon encadrement, que ça travaille très bien. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis de là, et pour moi, j’ai choisi le meilleur projet. La proximité avec Creil a joué aussi pour mes parents, car je suis parti jeune. Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Mes parents m’ont donné mes valeurs et mes principes. Pour moi, le goût du travail vient de l’éducation aussi. »













