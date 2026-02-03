Dayot Upamecano

Annoncé dans le viseur du PSG, Dayot Upamecano va prolonger au Bayern

3 février 2026

Ces dernières semaines, le nom de Dayot Upamecano a été associé au PSG. L’international français ne rejoindra pas le PSG, lui qui va prolonger avec le Bayern Munich.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano intéressait le PSG et le Real Madrid. Le club de la capitale n’aurait bougé dans le dossier de l’international français qu’à une seule condition, qu’il ne prolonge pas avec le club allemand et qu’il arrive donc libre chez les Rouge & Bleu. Malgré des négociations qui traînaient en longueur, le leader de la Bundesliga s’est toujours montré confiant quant à une prolongation de contrat de son défenseur central. Et il avait raison de l’être.

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2030

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Dayot Upamecano aurait trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Les clubs intéressés par l’ancien du RB Leipzig ont été informés de ce choix, indique le journaliste spécialiste du mercato. Dayot Upamecano devrait bientôt signer sa prolongation, qui le liera au Bayern Munich jusqu’en juin 2030. Le joueur est heureux de rester en Allemagne alors que du côté du Bayern, on est heureux de conserver un joueur majeur de l’effectif de Vincent Kompany après les efforts considérables déployés par le club et le joueur pour que cela se concrétise, conclut Fabrizio Romano

