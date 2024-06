Cet été, le PSG voudra se renforcer. Pour venir concurrencer Achraf Hakimi, le PSG penserait à Jeremie Frimpong. Ce dernier a évoqué son avenir.

Pour continuer à performer dans toutes les compétitions, le PSG compte bien se renforcer lors de ce mercato estival. Hier soir, il a officialisé une première recrue avec le gardien russe, Metvey Safonov. Les dirigeants parisiens compteraient renforcer chaque poste cet été. En défense, avec le probable départ de Nordi Mukiele, le PSG aimerait recruter un nouveau latéral droit pour venir concurrencer Achraf Hakimi. Ces derniers jours, le nom de Jeremie Frimpong a été associé au PSG.

« Ce ne sont que des rumeurs… Je ne lis pas les rumeurs »

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du Bayer Leverkusen (47 matches toutes compétitions confondues, 14 buts et 12 passes décisives), l’international néerlandais (23 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens. Outre le PSG, le FC Barcelone aimerait aussi s’offrir ses services. Son club, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, souhaiterait le conserver. Actuellement en Allemagne, avec la sélection néerlandaise pour participer à l’Euro 2024, il a été interrogé sur son avenir. Et il s’est montré assez cash au moment de répondre. « L’intérêt du Barça ? Ce ne sont que des rumeurs… Je ne lis pas les rumeurs ! Les rumeurs ne sont que des rumeurs, n’importe qui peut dire n’importe quoi« , lance le latéral droit en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato.