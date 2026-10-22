Annoncé dans le viseur du PSG, Laciné Megnan-Pavé prolonge à Montpellier

Toujours à la recherche de jeunes joueurs prometteurs, le PSG a été associé à Laciné Megnan-Pavé. Ce dernier vient de prolonger avec Montpellier, son club formateur.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a décidé de baser son recrutement sur des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Plusieurs noms ont été associés au PSG dans cette optique. Il y a quelques semaines, on évoquait un intérêt des doubles champions d’Europe pour Laciné Megnan-Pavé, jeune attaquant (16 ans) de Montpellier. Malgré son jeune âge, il a déjà participé à sept matches de Ligue 2 cette saison (454 minutes de temps de jeu, un but, une passe décisive).

À lire aussi : Mercato : le PSG trouve un accord avec un prodige français de 16 ans

Lié avec Montpellier jusqu’en juin 2029

Selon les rumeurs, le PSG était prêt à offrir 10 millions au club entraîné par Zoumana Camara pour s’attacher les services de l’attaquant. Son club n’était pas forcément vendeur. Et ce jeudi soir, il a annoncé sa prolongation de contrat. Laciné Megnan-Pavé est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2029. Dans le communiqué de l’annonce de sa prolongation, il n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure dans son club formateur. « Cette prolongation montre une nouvelle fois l’intérêt que le club me porte et ça me fait plaisir ! Quand les dirigeants m’en ont parlé, je n’ai pas hésité et j’ai tout de suite dit oui. Voir toute cette confiance qui est placée en moi ici, cela a pesé dans mon choix de prolonger au MHSC… Et quand on connait mon jeune âge, c’est encore plus valorisant. Du coup, prolonger n’était pas seulement une option pour moi, c’était une évidence (sourire).«