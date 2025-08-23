Rodrigo Mora

Annoncé dans le viseur du PSG, Rodrigo Mora vers l’Arabie saoudite ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas23 août 2025

Rodrigo Mora, pépite du football portugais (18 ans) a été annoncé dans le viseur du PSG. Mais ce dernier pourrait prendre la direction de l’Arabie saoudite avant la fin du mercato. 

Lors de chaque mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Celui de cet été 2025 n’a pas dérogé à la règle. Il y a quelques semaines, le nom de Rodrigo Mora était apparu dans l’actualité mercato du PSG. Le club souhaitait s’offrir la jeune pépite portugaise (18 ans) qui brille avec le FC Porto. Mais cette piste a semble-t-il pris du plomb dans l’aile, le PSG n’ayant pas bougé dans ce dossier depuis plusieurs semaines. Une piste qui pourrait définitivement se fermer. 

A voir aussi : Rodrigo Mora, pas une priorité du PSG lors de ce mercato ?

Un transfert à hauteur de 70 millions d’euros

En effet, selon les informations de Record, Rodrigo Mora serait sur le départ dans cette fin de mercato. En effet, Jorge Mendes, son agent, négocie actuellement avec le club d’Al-Ittihad et espère bien boucler ce deal. Le club saoudien serait prêt à payer la clause libératoire de l’international portugais, qui s’élève à 70 millions d’euros. Une information confirmée par Fabrizio Romano. De son côté, Ben Jacobs explique que Rodrigo Mora a trouvé un accord avec Al-Ittihad sur son futur contrat.

