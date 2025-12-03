Annoncé dans le viseur du PSG, Said El Mala évoque son avenir

Depuis deux ans, le PSG a décidé de changer son projet en misant sur des jeunes joueurs prometteurs. Le nom de Said El Mala a été avancé. Ce dernier a évoqué son avenir.

Le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule en termes de recrutement avec la fin de la recherche de stars confirmées pour se pencher sur des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Ça a été le cas pour Désiré Doué, Joao Neves, Willian Pacho ou bien encore Renato Marin. Pratiquement chaque jour, le PSG est associé à des joueurs. Cela a été le cas pour Said El Mala, qui brille avec Cologne depuis le début de la saison (cinq buts et trois passes décisives en quatorze rencontres).

« Je suis concentré pleinement et entièrement sur Cologne »

Pour Sky Sport Germany, l’ailier gauche (19 ans) a évoqué son avenir, lui qui ne compte pas quitter son club cet hiver. « Quand on marque quelques buts en Bundesliga en tant que jeune joueur, je pense qu’il est normal que plusieurs clubs s’intéressent à nous. J’en suis conscient, mais ça ne me dérange pas. Je suis concentré pleinement et entièrement sur le FC Cologne. »