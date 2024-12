Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pour renforcer son effectif. Ces derniers mois, il a été associé à Tomás Araújo. Ce dernier vient de prolonger son contrat avec Benfica.

L’été dernier, le PSG était à la recherche d’un défenseur central. Avec les absences longues durées de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, et le fait que Danilo Pereira et Milan Skriniar n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique, les dirigeants parisiens souhaitaient recruter à ce poste. Ils l’ont fait avec Willian Pacho. Mais il aurait aussi pu s’offrir un autre joueur, Tomás Araújo. Mais l’international portugais de Benfica n’est pas venu, le club de la capitale n’ayant pas réussi à se séparer de l’ancien de l’Inter Milan.

Lié avec Benfica jusqu’en juin 2029

Très peu utilisé lors de cet exercice 2024-2025 par Luis Enrique, Milan Skriniar, qui n’était pas dans le groupe pour la réception de Lyon dimanche soir, devrait quitter le PSG cet hiver. Le club de la capitale pourrait alors se décider à lui trouver un remplaçant. Et le nom de Tomás Araújo aurait pu revenir dans l’actualité des Rouge & Bleu. Mais ce dossier semble s’être refermé pour le PSG et les autres clubs, notamment de Premier League, qui s’intéressaient au défenseur central. En effet, Benfica a annoncé la prolongation de contrat de son jeune défenseur (22 ans) d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2029. Un départ cet hiver semble donc totalement à exclure. Mais l’été prochain, cela pourrait être possible. Affaire à suivre…