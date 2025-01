Anthony Rouault : « On peut rivaliser avec le PSG »

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Stuttgart pour la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Anthony Rouault, joueur français du club allemand, estime que son équipe peut rivaliser avec le PSG.

Avec sa victoire contre Manchester City (4-2) mercredi soir, le PSG s’est relancé pour la qualification aux barrages de la Ligue des champions. Actuellement 22e, les Parisiens seront qualifiés pour les barrages en cas de victoire ou de nul. Le club allemand peut aussi se contenter d’un partage des points pour poursuivre sa saison européenne. Anthony Rouault, défenseur français de Stuttgart, qui sera suspendu pour cette rencontre tout comme Nuno Mendes côté PSG, s’est confié au Parisien sur cette rencontre.

Le match de la peur ?

« De la peur ? Non. C’est un match important, ça oui, mais si on se fie aux probabilités, un nul pourrait suffire. Il nous faut au moins ça. C’est un scénario qui conviendrait aussi à Paris. On ne doit pas faire de calculs, ce serait trop risqué. On devra se faire confiance, en jouant notre football, parce qu’on a de quoi les mettre en danger. »

On s’attend à souffrir ?

« Paris a fait un match de très haut niveau, il mérite sa victoire mais, pour moi, la sortie de Rúben Dias a changé beaucoup de choses. En son absence, la défense de City n’est plus la même. Ce n’est pas normal qu’une équipe de ce niveau se soit effondrée de la sorte. Il est clair que Paris dispose de très bons attaquants, mais nous aussi, on a du répondant. En Bundesliga, on a été capables de rivaliser avec des équipes comme Dortmund, le Bayern ou Leipzig. On peut rivaliser avec le PSG. »

Faut-il se méfier d’un Parisien en particulier ?

« Pour moi, c’est Dembélé. Il est l’un des joueurs les plus difficiles sur lesquels défendre. Il peut partir à droite, à gauche. Il sera important, aussi, de réduire l’activité technique de leurs milieux de terrain. Si on leur laisse trop de libertés avec le ballon, cela risque d’être compliqué. »

L’absence de Nuno Mendes

« Ça ne peut faire que du bien (Il rigole). Hernandez est susceptible de le remplacer. Ce n’est pas du tout le même profil, il sera probablement plus solide défensivement mais, dans l’apport offensif, il créera moins de danger. Il y a aura un peu moins de vitesse sur le côté et, ça, c’est plutôt une bonne nouvelle. »