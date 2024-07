Antonio Conte évoque l’avenir de Victor Osimhen

Alors que ce dossier semblait avoir pris du plomb dans l’aile, Victor Osimhen serait toujours pisté par le PSG. Antonio Conte, son entraîneur à Naples, a évoqué son avenir.

Victor Osimhen est associé au PSG depuis plusieurs années. L’attaquant de Naples était déjà dans le viseur des dirigeants parisiens l’été dernier, mais Aurelio De Laurentiis s’était montré intransigeant, expliquant qu’il ne comptait pas vendre son international nigérian, réussissant même à le convaincre de prolonger son contrat. Cet été, la donne est différente, le président napolitain acceptant de le vendre, souhaitant récupérer 130 millions d’euros pour l’ancien Lillois. Si au début du mois de juin, le PSG était annoncé proche de s’offrir les services d’Osimhen, cette piste s’était refroidie ces dernières semaines.

A voir aussi : Mercato – Le PSG optimiste dans le dossier Victor Osimhen

« Le timing est exactement comme nous l’attendions »

Mais depuis quelques jours, elle est redevenue un sujet pour les dirigeants parisiens. Si dans un premier temps, ils estimaient qu’il n’avait pas besoin de s’offrir un numéro 9, possédant Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans son effectif, deux joueurs qui souhaiteraient poursuivre l’aventure à Paris, ils auraient changé d’avis et aimeraient s’offrir les services de Victor Osimhen. Mais pas à n’importe quel prix. Le PSG ne compte évidemment pas offrir 130 millions d’euros, mais pourrait monter jusqu’à 100 millions d’euros. Mais pour cela, il devra d’abord vendre l’international français ou l’international portugais. Présent en conférence de presse, Antonio Conte a été questionné sur l’avenir d’Osimhen. Et le coach italien s’est montré confiant pour la suite dans ce dossier. « Il y avait déjà un accord clair sur le départ d’Osimhen. Le timing est exactement comme nous l’attendions, il n’y aura aucun problème », lance Antonio Conte dans des propos relayés par Fabrizio Romano.