Antonio Conte évoque l’avenir d’Osimhen, pisté par le PSG

Victor Osimhen est régulièrement annoncé du côté du PSG. L’international nigérian a un bon de sortie. Son coach à Naples, Antonio Conte, a évoqué son avenir.

L’attaque est l’un des secteurs que le PSG voudra renforcer en priorité lors de ce mercato estival. De très nombreux noms ont été associés au club de la capitale ces dernières semaines, dont celui de Victor Osimhen. Au début du mois de juin, on évoquait l’ancien lillois, tout proche de rejoindre le club de la capitale. Puis, cette piste s’était un peu refroidie avant de refaire surface ces derniers jours. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Napoli, l’ancien lillois a un bon de sortie cet été.

« C’est un joueur de Naples aujourd’hui »

Mais son président, Aurelio De Laurentiis souhaite récupérer 130 millions d’euros. Une somme qui refroidit ses prétendants, dont le PSG donc. Présent devant la presse ce samedi, Antonio Conte, le nouveau coach de Naples, a évoqué l’avenir de son numéro 9. « J’ai parlé à Victor et il n’y a aucun changement dans sa situation. C’est un joueur de haut niveau, lance l’entraîneur italien dans des propos relayés par Fabrizio Romano. C’est un joueur de Naples aujourd’hui, donc il doit travailler dur, même si nous avons un accord (pour son éventuel départ, NDLR) et que nous ne connaissons toujours pas l’issue de cette histoire. » Lors de cette conférence de presse, l’entraîneur italien a de nouveau fermé la porte à un départ de Khvicha Kvaratskhelia, pisté par le PSG. « Le président m’a promis qu’ils (Kvaratskhelia et Di Lorenzo) resteraient et c’est ce qu’ils font. Le mérite en revient au club. Il s’agit de deux bons éléments. »