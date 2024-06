Cible prioritaire du PSG, le dossier Khvicha Kvaratskhelia part dans tous les sens ces derniers jours. Antonio Conte a mis son véto sur le départ de l’international géorgien.

Pour remplacer Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid libre de tout contrat, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Naples, l’international géorgien ne serait pas contre quitter le club italien et aurait trouvé un accord avec les dirigeants parisiens sur un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de neuf millions d’euros. Mais la direction napolitaine ne veut pas entendre parler d’un départ de son joueur qui a encore trois ans de contrat. Elle aimerait même le convaincre de prolonger.

Une possible porte ouverte pour 2025

Ces derniers jours, les deux clans se sont répondus. L’agent et le père de Khvicha Kvaratskhelia ont expliqué à la télévision géorgienne que le joueur voulait quitter Naples. Champion d’Italie en 2023, le club n’a terminé que dixième lors de la saison 2023-2024 et ne disputera aucune Coupe d’Europe lors du prochain exercice. Les deux hommes estiment que pour que Kvaratskhelia (23 ans) poursuive sa progression, il doit quitter le Napoli. Ce dernier avait alors répondu, via un communiqué, que le club avait son mot à dire dans ce dossier et que l’ailier n’était pas sur le marché, lui qui a encore trois ans de contrat. Ce jeudi matin, Il Mattino fait un point sur ce dossier. Et ce dernier explique qu’Antonio Conte, le nouvel entraîneur de Naples, a mis son véto pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia cet été. Le quotidien napolitain est formel en expliquant que le joueur devrait bien jouer à Naples la saison prochaine. Il pourrait y avoir un accord pour qu’il parte, mais seulement durant l’été 2025.

On ne se bouscule pas au portillon pour Osimhen

Il Mattino évoque aussi le dossier Victor Osimhen, un temps annoncé proche de rejoindre le PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant nigérian a un bon de sortie. Mais aucun club ne serait prêt à dépenser 120 millions d’euros, somme réclamée par la direction napolitaine, pour s’offrir les services de l’ancien lillois. Pisté par l’Arabie saoudite, il ne voudrait pas quitter l’Europe. Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, attendrait l’appel du PSG pour ouvrir des négociations. Un dossier qui pourrait faciliter une arrivée de Khvicha Kvaratskhelia dans la capitale française dans un an, conclut Il Mattino.