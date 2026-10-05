Antonio Conte sous le charme du PSG de Luis Enrique

Le PSG est le meilleur club du monde depuis deux ans. Son jeu est loué et copié. Antonio Conte est sous le charme du PSG de Luis Enrique.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc durant l’été 2023, le PSG est l’équipe qui propose l’un des meilleurs jeux du monde, si ce n’est le meilleur jeu du monde. Le club de la capitale est un exemple pour de nombreux entraîneurs, qui essaient de jouer comme les doubles champions d’Europe. Dans une interview accordée à The Athletic, Antonio Conte, sans club depuis son départ de Naples cet été, n’a pas tari d’éloges envers le PSG et son entraîneur.

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« À mon avis, Luis Enrique a réalisé quelque chose d’extraordinaire »

« Luis Enrique a accompli de grandes choses, mais la décision du club a également été cruciale : ils ont soutenu l’entraîneur, chose qu’ils n’avaient pas faite les années précédentes. Luis Enrique est arrivé et a déclaré : « Voilà ce que je veux faire. » Ils ont adhéré à cette vision (…) À mon avis, Luis Enrique a réalisé quelque chose d’extraordinaire. À mon avis, l’entraîneur doit être au centre du projet. Il doit être primordial, donner le cap et la vision. (…) On ne peut pas avoir deux visions différentes : celle du club d’un côté et celle de l’entraîneur de l’autre. Si ces deux visions convergent et qu’on trouve le juste équilibre, alors on progresse.«





