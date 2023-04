Antonio Rüdiger explique pourquoi il a refusé le PSG

Avant qu’il ne signe finalement libre de tout contrat du côté du Real Madrid, Antonio Rüdiger avait été associé un temps au PSG. Une approche sur laquelle le principal intéressé a pris la parole ce jour.

Friand des opportunités de marché, le PSG avait coché le nom d’Antonio Rüdiger afin de renforcer son arrière-garde. Il faut dire que le défenseur allemand était alors libre de tout contrat et sortait, en prime, d’un gros exercice sous les ordres de Thomas Tuchel à Chelsea. Finalement, malgré ces rumeurs insistantes, celui-ci a décidé de donner son aval au Real Madrid où il a paraphé un contrat.

Antonio Rüdiger et les rumeurs l’envoyant au PSG

Mais est-ce qu’Antonio Rüdiger était si proche du PSG que cela ? Au vu des dernières déclarations de l’ancien romain, on peut en douter quelque peu. Car oui, dans un entretien délivré à Canal+ Afrique, Antonio Rüdiger, qui estime beaucoup le club de la capitale, a indiqué très clairement qu’une fois le Real Madrid dans la course à sa signature, il n’a pas hésité le moins du monde. « Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ma signature, mais à chaque fois que le nom du PSG revenait, vous m’écriviez et je vous disais : ce n’est pas ce que je cherche. Je n’ai rien contre le PSG, c’est un bon club, avec tout ce qu’il faut. Mais à côté, il y a le Real Madrid… Le Real Madrid… », s’est-il enthousiasmé.