Antonio Rüdiger : « Je voulais aller au PSG »

En plus de Thilo Kehrer, Julian Draxler ou encore Thomas Tuchel, le vestiaire du PSG aurait pu compter un Allemand supplémentaire en 2020. En effet, le défenseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger, s’est confié sur son mercato 2020 et sa volonté de l’époque.

Alors qu’il était en place du côté du Chelsea, Antonio Rüdiger semblait avoir une volonté de départ au cours de l’été 2020. En effet, outre l’envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’international allemand a confié avoir voulu évoluer sous les ordres de Thomas Tuchel à l’époque : « Je voulais vraiment partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel, c’était mon souhait. Mais ça ne s’est pas passé comme ça et six mois plus tard, Tuchel arrivait à Chelsea en provenance du PSG. Ensuite, nous avons gagné la Ligue des Champions (en 2021) ensemble. Cela devrait probablement être comme ça« , a-t-il confié à Goal.