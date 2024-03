Apoula Edel : « J’étais un peu le bouc émissaire au PSG »

Au PSG de 2007 à 2011, Apoula Edel est un gardien qui a souvent été pointé du doigt lors de son aventure en Rouge & Bleu. Aujourd’hui, dans les mémoires, le portier demeure raillé. A 37 ans aujourd’hui, l’ancien gardien de but parisien sort du silence afin de partager son sentiment sur son passage au Paris Saint-Germain.

Assurément trop nombreuses pour les citées, les boulettes d’Apoula Edel au PSG restent dans les mémoires. Entre 2007 et 2011, l’international arménien ne parvient pas à mettre tout le monde d’accord et à s’imposer comme véritable numéro un. Cependant, il continue d’avoir la confiance d’Antoine Kombouaré et dresse un bilan de 71 matchs disputés toutes compétitions confondues en trois saisons. En effet, lors de l’exercice 2007/2008, Apoula Edel évoluait avec la réserve, avant d’intégrer la hiérarchie des gardiens derrière Mickaël Landreau et Jérôme Alonzo, et d’ensuite prendre plus de responsabilité lors du départ de ce dernier. Cependant, la mayonnaise n’aura jamais pris. Apoula Edel, un gardien de but qui n’est pas décisif, et coûte des points aux siens. En ce sens, le natif de Yaoundé (Cameroun) est pointé du doigt. Il s’en explique aujourd’hui : « Ce n’est pas forcément sur le coup. C’est tout ce qu’il y a autour après qui était un peu plus difficile à encaisser parce qu’à cette période là, je me suis senti … j’étais le bouc émissaire à Paris à cette époque là ! Quand je faisais un bon match, c’était normal et le jour où je me loupais :’oula il n’a pas le niveau etc…’« , a-t-il déclaré au micro du podcast La Voix des Gardiens.

Sur le même sujet, Apoula Edel est relancé sur la différence du PSG de son époque et celui d’aujourd’hui : « C’est un peu la même situation qu’a vécu Donnarumma il y a quelques temps, même si là il fait des bons matchs. Ce poste là, je ne sais pas quel gardien ne fait pas d’erreurs. Lequel ? Tu peux me citer combien de gardiens ? Même Hugo Lloris en a fait une en finale de Coupe du Monde. C’est pour ça que ce psote-là est vraiment très très compliqué, très à part« , a-t-il rétorqué. Après le PSG, Apoula Edel a enchaîné avec des piges entre Israël et l’Inde, avant de prendre sa retraite de footballeur professionnel en 2017. L’entretien est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube La Voix des Gardiens – Podcast.