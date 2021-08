Appadoo : “Mbappé a prouvé qu’il ne triche pas et donne le maximum pour le PSG”

C’est un dossier qui tracasse tous les supporters du PSG et les observateurs, Kylian Mbappé prolongera-t-il avec les Rouge & Bleu ? Quasiment assuré d’honorer sa dernière année de contrat, le Français pourrait partir libre la saison prochaine. Si certains comprennent l’attitude du numéro 7 parisien, d’autres s’interrogent sur son silence. Dans tous les cas, comme le souligne le journaliste Dave Appadoo sur le plateau de L’Équipe du Soir, Mbappé a prouvé qu’il se donnerait toujours à 100% avec le Paris Saint-Germain.

“Médiatiquement, en réalisant cette performance contre Strasbourg sous les yeux de Neymar et Messi, où il a joué trois niveaux au-dessus de tout le monde, il a montré qu’il n’était pas perturbé et qu’il est l’homme fort du PSG quoiqu’on en pense. Médiatiquement il a montré qu’il pouvait se positionner comme quelqu’un qui ne triche pas et donne le maximum. (…) Quand une campagne de communication est ratée avec des interrogations pour savoir s’il prolongera ou non, s’il s’exprimera ou non, on finit par oublier quel joueur il est.