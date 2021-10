Appadoo : « Mbappé ? Si Messi intervient, ça pourrait bouger »

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé avait dans l’idée de quitter le PSG direction le Real Madrid l’été dernier. Une hypothétique transaction qui n’a jamais été une option pour les décideurs franciliens. Aujourd’hui, le natif de Bondy ne semble pas presser de parapher un nouveau bail. Et pour Dave Appadoo, un certain Lionel Messi pourrait bien faire pencher la balance en faveur du club de la capitale.

Pour le journaliste, présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Lionel Messi pourrait bien convaincre Mbappé de prolonger avec le PSG : « Quand on écoute les mots de Kylian Mbappé qui dit « Neymar c’était déjà extraordinaire, mais Messi… »Déjà, le fait de jouer avec Messi peut le motiver, sachant en plus que le Real Madrid n’est pas dans sa meilleure période. Et si Lionel Messi prenait la parole et intervenait auprès de Kylian Mbappé, ça pourrait bouger. »