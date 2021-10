Le PSG a concédé un match nul frustrant sur la pelouse du Stade Vélodrome, le premier de la saison en Ligue 1 (0-0). Le club de la capitale a eu des occasions en première mi-temps, mais n’a pas réussi à trouver la solution, avant d’être (à nouveau) poussif dans le jeu. Interrogé par la Chaîne L’Équipe, le journaliste Dave Apadoo a été critique envers Mauricio Pochettino et ne voit pas la progression dans le jeu parisien depuis l’arrivée de l’Argentin en janvier dernier.

« Pochettino est arrivé en janvier, ça fait plus de 10 mois… Elle est où la progression dans le jeu ?! À quel moment on peut dire ce qu’il met en place ? Et ce que tu retrouves chez un coach ? Pour certains ça ne met pas beaucoup de temps, regardez Thomas Tuchel ça a été assez vite ! On peut comparer, c’est le même timing ! Ok tu n’es pas obligé de faire comme Tuchel qui a trouvé la solution en deux mois… Là ça fait 10 mois ! Ça fait 10 mois, ton équipe a été renforcée… Et plus le temps passe, plus ça joue mal ! Les bons résultats qu’ont le PSG ça tombe surtout grâce à des exploits qui s’appellent Mbappé ou Messi ! »