Dépassé par une très bonne équipe Nantaise, le PSG s’est incliné 3-1 lors de la 25e journée du championnat. Si les hommes d’Antoine Kombouaré méritent leur victoire, la rencontre aura malheureusement été ponctuée par de nombreuses erreurs d’arbitrage. Principal concerné par les décisions de Mikaël Lesage, Dennis Appiah a décrit – en conférence de presse – son ressenti après avoir évité une exclusion par deux fois.

« Sur le rouge (en première période), j’étais surpris de prendre le carton au départ et puis très vite j’étais serein sur la décision parce que j’ai bien senti que j’étais pas le dernier défenseur. La faute est légère mais elle est là, c’est un mauvais réflexe mais j’ai senti qu’on allait vite annuler le carton rouge, par contre j’ai eu plus peur sur le penalty. Je pensais que j’allais prendre un 2e jaune et laisser mes coéquipiers. Si c’est un miracle que je ne prenne pas rouge ? Sur le penalty oui, pas sur les autres fautes. Sur le penalty je pensais vraiment que j’allais prendre le rouge mais il y a des jours comme ça où tout est réuni pour que l’équipe fasse un grand match, qu’on soit pas pénalisé et que je prenne pas de carton. »