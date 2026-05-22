Après 35 ans, le PSG remporte la Coupe Gambardella au terme d’un match à rebondissements

Ce vendredi après-midi, les U18 du PSG disputaient la finale de la Coupe Gambardella face à Montpellier, au Stade de France. Dans une rencontre spectaculaire et riche en rebondissements, les Titis se sont imposés sur le gong (3-2).

Les jeunes du PSG vivent une fin de saison 2025-2026 excitante avec un potentiel doublé coupe-championnat. Ce vendredi après-midi, les U18 du PSG pouvaient atteindre l’un de leurs objectifs. Opposés à Montpellier en finale de la Coupe Gambardella, les jeunes Parisiens avaient à coeur de soulever ce trophée qu’ils n’avaient plus remporté depuis 1991, après 35 ans d’attente.

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Le PSG remporte sa deuxième Coupe Gambardella

Pour cette rencontre, l’entraîneur Thomas Leyssales pouvait compter sur ses joueurs phares comme Arthur Vignaud, David Boly, Samba Coulibaly, Adam Ayari, Pierre Mounguengue ou encore Mathis Jangeal. Les quelques supporters présents au Stade de France ont pu assister à une première période à rebondissements. En effet, les Rouge & Bleu ont rapidement ouvert le score grâce à une frappe du pied gauche de Younes Idder (1-0, 13e). Mais les Titis ont rapidement été punis sur des transitions rapides. En l’espace de quatre minutes, les Montpelliérains ont renversé la rencontre grâce à des réalisations de Noah Vidal (1-1, 18e) et Thiland-Hérard (1-2, 22e). Sonnés après ce renversement de situation, les Parisiens ont poussé pour égaliser, à l’image de la double occasion de Mathis Jangeal et Adam Ayari (30e). Sous les yeux de Luis Campos et Yohan Cabaye, les U18 du PSG ont logiquement été récompensés avant la pause. D’une frappe sèche à l’entrée de la surface, Mathis Jangeal a remis les deux équipes à égalité. Les Rouge & Bleu auraient même pu reprendre l’avantage avant de rentrer aux vestiaires, mais Adam Ayari a manqué son duel face à Basty Morvan (45e).

En début de seconde période, il a fallu un gros sauvetage défensif de Samba Coulibaly pour laisser son équipe dans la rencontre. Et alors que le match s’équilibrait, un fait de jeu a changé la physionomie de la rencontre. En position de dernier défenseur, Samba Coulibaly a accroché Megnan-Pavé, lui valant une exclusion très sévère. Pourtant, l’arbitre a décidé de donner ce carton rouge à David Boly, une décision lunaire (64e). Très courageuse en infériorité numérique, l’équipe de Thomas Leyssales est restée menaçante et solidaire défensivement. Et au bout du temps additionnel, les Parisiens ont obtenu un penalty grâce à l’entrant Pierre Mounguengue. Un penalty transformé par Mathis Jangeal (3-2, 90e+6). Un succès spectaculaire sur le fil pour le PSG (3-2), qui remporte donc sa première Coupe Gambardella depuis 1991. Désormais, les Titis vont viser un doublé historique en championnat U19.

Le XI du PSG : Vignaud – Boly, Batbedat (Koukaba, 56e), Mbemba (C), Coulibaly – Assab, Ghalleb, Idder (Diandaga, 67e) – Ayari (Diagouraga, 67e), Jangeal, Ly (Mounguengue, 67e)

35 ans plus tard, le PSG remporte la Coupe Gambardella sur un penalty à la dernière minute ! 🔥🔴🔵 pic.twitter.com/fyGUuKNTPS — Raph Chader (@RaphChader) May 22, 2026

Voir le PSG soulever des trophées… on ne s’en lassera jamais !! 🏆❤️💙



Bravo à nos titis 🫶 pic.twitter.com/FKaA5fZt0h — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 22, 2026