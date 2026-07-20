Après avoir remporté la Coupe du monde, Fabian Ruiz entre dans un cercle très fermé

Après avoir remporté deux Ligues des champions consécutives avec le PSG, Fabian Ruiz a réalisé le doublé Euro-Coupe du monde avec l’Espagne en l’espace de trois ans. Le milieu parisien entre ainsi dans un cercle très fermé.

Fabian Ruiz est sur un nuage depuis plusieurs saisons. Devenu un élément incontournable sous les ordres de Luis Enrique au PSG, le milieu de 30 ans joue également un rôle majeur avec l’équipe d’Espagne. En effet, l’international espagnol est un véritable talisman depuis ses débuts avec la Roja. En 50 sélections, il n’a jamais connu la défaite. Une première dans l’histoire du football, comme le souligne L’Équipe. « Le seul revers de sa carrière internationale a eu lieu lors de la séance de tirs au but de la finale de la Ligue des nations 2025 contre le Portugal (2-2, 3-5 t.a.b.), ce qui ne compte pas comme une défaite. »

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Le cinquième joueur au XXIe siècle à réaliser le doublé Ligue des champions-Coupe du monde

De plus, le numéro 8 des Rouge & Bleu entre dans un cercle très fermé. Après avoir remporté la Ligue des Nations 2023, l’Euro 2024 et deux Ligues des champions (2025 et 2026), Fabian Ruiz a enrichi son immense palmarès d’une Coupe du monde. Ainsi, l’ancien Napolitain est devenu le cinquième joueur du XXIe siècle à remporter, au cours de la même saison, la Ligue des champions et la Coupe du monde, après « le Brésilien Roberto Carlos en 2002, l’Allemand Sami Khedira en 2014, le Français Raphaël Varane en 2018 – qui l’ont tous les trois fait avec le Real Madrid – et l’Argentin Julian Alvarez en 2022-2023, lorsqu’il évoluait à Manchester City », rapporte le quotidien sportif.

🚨🇪🇸 Fabian Ruiz depuis 2024 :



2 Ligue des Champions

1 Coupe du Monde

1 Euro

2 L1

1 Super Coupe d’Europe

1 Coupe intercontinentale

1 Coupe de France

2 Trophées des Champions



IL A TERMINÉ LE JEU 🤯🇪🇸❤️💙 pic.twitter.com/vuQpXPDr5j — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 19, 2026