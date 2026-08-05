Après Barcola, Liverpool s’intéresse à un autre joueur du PSG

Depuis plusieurs jours, Liverpool tente de s’offrir les services de Bradley Barcola. Mais ce n’est pas le seul joueur du PSG qui serait dans le viseur des Reds.

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. Dans cette situation, les doubles champions d’Europe ne s’opposeront pas à son départ mais voudront récupérer une belle somme pour leur international français. Des rumeurs évoquent un souhait du PSG de récupérer 170 millions d’euros. S’il devait partir du PSG, il n’aurait qu’une seule destination en tête, Liverpool. Les Reds qui s’intéresseraient aussi à un autre joueur du PSG.

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Liverpool aimerait s’offrir les services d’Ibrahim Mbaye

Selon les informations de RMC Sport, ces dernières semaines, plusieurs clubs de premier plan ont pris des renseignements sur son profil, mais un prétendant se détache particulièrement : Liverpool. Les Reds ont accéléré ces derniers jours et ont manifesté un intérêt concret pour le joueur parisien, assure le média sportif. « À Liverpool, on estime que l’environnement du club peut lui permettre de franchir un cap et d’exprimer pleinement son potentiel. Un sentiment partagé par le joueur, qui serait particulièrement séduit par la perspective de rejoindre les Reds. » Les discussions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain devraient désormais débuter afin de trouver un accord autour de l’avenir du jeune talent, assure RMC Sport. Le PSG estime son titi à 40 millions d’euros. Dans le dossier Bradley Barcola, si les discussions sont ouvertes entre le PSG et Liverpool, les positions sont pour l’instant très éloignées. De son côté, Fabrizio Romano confirme l’intérêt de Liverpool pour Ibrahim Mbaye. Le club anglais a pris contact avec son agent, Jorge Mendes. Le journaliste explique que l’international sénégalais a reçu des offres de clubs allemands, mais qu’il privilégie Liverpool. Fabrizio Romano explique que des discussions vont se poursuivre entre les deux clubs. Il indique également qu’un accord avait été proche d’être trouvé avec le RB Leipzig mais que cela a capoté après l’échec du transfert de Yan Diomande au PSG. Fabrizio Romano avance que le PSG a aussi entamé des discussions il y a quelques jours avec le Bayer Leverkusen pour Ibrahim Mbaye. Un accord serait même proche entre le PSG et le club allemand, qui a déjà fait une offre au Rouge & Bleu, mais le joueur est plus intéressé par Liverpool. Pour l’instant, il n’y a eu aucune offre officielle de Liverpool, assure Fabrizio Romano.

🚨🔴 Liverpool have made contact with Ibrahima Mbaye’s new agent Jorge Mendes.



Mbaye also has proposals from Bundesliga clubs — giving priority to #LFC project.



Deal was close with Leipzig but collapsed after Diomande-PSG off.



Talks will follow, as @FabriceHawkins reported. pic.twitter.com/4DFqcIdazE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

🚨🔴🔵 PSG and Bayer Leverkusen have excellent relationship as talks for Ibrahima Mbaye started days ago…



…but Liverpool are tempting Mbaye, very attracted by #LFC project.



No official bid yet but Reds in direct contact with his agent Jorge Mendes.



🎥 https://t.co/GuYoNk56SK pic.twitter.com/xID2VXqmvM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Leverkusen en avance dans le dossier

Selon le Mail Sport, le Bayer Leverkusen serait en avance dans le dossier du titi du PSG. La parution indique que Liverpool veut rattraper son retard dans ce dossier. Pour les dirigeants anglais, Ibrahim Mbaye constituerait une solution plus naturelle pour remplacer Mohamed Salah sur le côté droit de l’attaque des Reds. Ces derniers aimeraient donc s’offrir Ibrahim Mbaye plus Bradley Barcola, qui est plus à l’aise à gauche, conclut le Mail Sport. De son côté, Ben Jacobs confirme que Liverpool s’intéresse à Ibrahim Mbaye mais qu’il n’a pour l’instant fait aucune offre au PSG. Le journaliste anglais poursuit en expliquant que le PSG et le Bayer Leverkusen sont déjà engagés dans des discussions directes concernant l’attaquant (18 ans). Nasser al-Khelaïfi et Fernando Carro, président du club allemand, font tous deux partie de ces discussions, conclut Ben Jacobs. Olivier Tallaron confirme que le Bayer Leverkusen a un temps d’avance sur Liverpool dans le dossier Ibrahim Mbaye. Plusieurs réunions ont eu lieu entre le club allemand et Paris ainsi qu’avec le joueur. Les bonnes relations entre Nasser al-Khelaïfi et Fernando Carro facilitent le dossier, conclut le journaliste de Canal Plus spécialiste du PSG.

Liverpool showing an interest in Ibrahim Mbaye, as @FabriceHawkins called. No bid yet to PSG.



Understand Bayer Leverkusen are already in direct club-to-club talks. Nasser Al-Khelaifi and Fernando Carro both part of those discussions.



Mbaye expected to leave PSG this summer.🇸🇳 pic.twitter.com/yAXu8rNqSX — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 4, 2026