Après beIN Sports, Canal Plus trouve un accord avec DAZN

Pour les cinq prochaines années, la Ligue 1 sera diffusée sur DAZN et beIN Sports. Après avoir annoncé un accord avec la chaîne qatarie, Canal Plus a officialisé un accord avec DAZN.

La Ligue 1 reprend ses droits vendredi soir avec la rencontre entre Le Havre et le PSG en ouverture de la première journée du championnat. Un match qui sera diffusé sur DAZN, qui a obtenu la majorité des rencontres (8 sur 9). Un peu plus tôt dans la journée, Canal Plus a expliqué avoir trouvé un accord de diffusion avec beIN Sports, qui diffusera le match de samedi à 17 heures. Avec les montants annoncés, beaucoup de supporters espéraient que la chaine cryptée trouve un accord avec DAZN pour inclure la chaîne dans ses offres.

« Le service DAZN sera disponible en option dans les offres CANAL+ »

Ce mardi, Canal Plus a officialisé un accord avec la plateforme britannique pour la Ligue 1. « À compter du 16 août prochain, CANAL+ proposera à ses abonnés les offres DAZN intégrant la chaîne live DAZN 1, jusqu’à quatre canaux complémentaires ainsi qu’une offre non linéaire associée. Les abonnés CANAL+ qui souscrivent à l’option DAZN pourront ainsi bénéficier de l’intégralité des matchs de la Ligue 1 McDonald’s diffusés par DAZN, à savoir huit matchs de Ligue 1 McDonald’s à l’occasion de chaque journée, en direct et en exclusivité, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages. Ces matchs de Ligue 1 McDonald’s incluent les 10 meilleurs matchs de chaque saison, qui comprendront les plus grands affrontements. Le service DAZN sera disponible en option dans les offres CANAL+, aux mêmes tarifs que les offres d’abonnement commercialisées par DAZN, notamment celle à 29,99 euros par mois pour la totalité de son offre Ligue 1 McDonald’s. DAZN sera également accessible en live depuis myCANAL », indique Canal Plus dans son communiqué.