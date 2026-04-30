Après Brest, un autre club s’intéresse à Yohan Cabaye

Actuel directeur sportif du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye attise les convoitises. Après Brest, c’est Troyes qui souhaiterait l’attirer.

Yohan Cabaye a passé des derniers mois compliqués à la tête du centre de formation du PSG. En effet, l’inspection du travail a été mandatée alors qu’une enquête du comité social et économique (CSE) a aussi eu lieu, demandant son départ. Malgré cela, le PSG lui a maintenu sa confiance et l’a conforté dans son poste. Malgré cela, l’ancien milieu de terrain pourrait quitter le club de la capitale cet été.

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Yohan Cabaye aimerait quitter le PSG

Ces dernières semaines, son nom a été associé au Stade Brestois. Le club breton, qui pourrait voir son directeur sportif, Grégory Lorenzi, partir, aurait fait de Yohan Cabaye sa priorité pour reprendre le poste. Mais les Brestois ne seraient pas seuls sur ce dossier. En effet, selon les informations d’Onze Mondial, le City Group, holding propriétaire notamment de Manchester City, Girona, Genoa, Yokohama, New York City ou encore Troyes, aimerait s’offrir ses services. Le club troyen, qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, est à la recherche d’un directeur sportif avec le départ annoncé d’Antoine Sibierski vers Anderlecht, indique Marc Mechenoua. Yohan Cabaye a pu s’entretenir à deux reprises avec le City Group, assure Onze Mondial. « Le dossier est toujours ouvert. Et la piste Brest dans tout cela ? Elle est toujours d’actualité. » Seule certitude pour la suite, Yohan Cabaye souhaite donner à sa carrière une nouvelle dynamique, loin de Paris, conclut le média footbalistique.



