Pour la soirée PFL de ce samedi 30 septembre, le Zénith de Paris devrait être plein et certains sièges occupés par des visages bien connus au PSG. En effet, la star de la soirée, Cédric Doumbé, a affirmé en conférence de presse la présence de Kylian Mbappé, mais pas que … .

Le sport français aura les yeux rivés sur le MMA ce samedi soir avec la soirée PFL Paris qui se tiendra au Zénith. Une soirée au cours de laquelle le combattant Cédric Doumbé affrontera Jordan Zébo en main-event. Le multiple champion de kick-boxing désormais reconverti au MMA a répondu aux questions des journalistes ce jeudi en conférence de presse. L’occasion pour lui de revenir sur les personnalités qui seront présentes afin de le soutenir : « Beaucoup de stars vont venir me voir samedi. Il y aura Kylian Mbappé, le meilleur footballeur français. Francis Ngannou sera là aussi, tout comme Djibril Cissé, DJ Snake, Gims, Black M et d’autres grands noms« . Si la soirée PFL Paris devrait débuter aux alentours de 17h avec les premiers combats, la carte principale débutera à 22h30 et le combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zébo devrait se faire aux alentours de 23h30. Ce qui laisse le temps à Kylian Mbappé de rentrer d’Auvergne avec le PSG après la rencontre Clermont Foot / Paris Saint-Germain (17h sur Prime Video) s’il fait le déplacement avec le reste du groupe. En effet, pour rappel, le champion du monde 2018 est touché à la cheville gauche et un point sera fait ce vendredi afin d’en savoir plus sur sa participation à la septième journée de Ligue 1 Uber Eats ou non, sans qu’aucun risque ne soit pris. L’objectif est que le numéro 7 du PSG soit opérationnel le 4 octobre prochain pour le déplacement à Newcastle.

A Clermont ou pas en fin de journée ce samedi, Kylian Mbappé devrait donc prendre place au Zénith de Paris dans la soirée, et il ne devrait pas être seul : « Je n’ai pas parlé à Kylian Mbappé récemment mais il m’a dit qu’il viendrait avec quelques amis, la moitié de l’équipe du Paris Saint-Germain sera là. Ils vont venir me supporter, ils adorent mon trashtalking et mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ils sont impatients pour le combat« , a déclaré Cédric Doumbé en conférence de presse ce jeudi.