Après Dortmund, un sentiment de frustration et de confiance

Mercredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0). Comme pour le quart de finale contre Barcelone, les Parisiens sont persuadés qu’ils pourront retourner la situation mardi soir au Parc des Princes.

Trois ans après, le PSG retrouvait les demi-finales de la Ligue des champions mercredi soir avec un déplacement à Dortmund. Dans un match où il a été maladroit, notamment en touchant deux fois le poteau sur la même action, le club de la capitale est reparti d’Allemagne avec un but de retard (1-0). Dans son édition du jour, l’Equipe explique que les joueurs parisiens sont repartis déçus du Signal Iduna Park mais se sont très vite tournés vers la manche retour avec le sentiment de pouvoir retourner la situation et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Dans le voyage retour pour la France, les joueurs du PSG ont eu le temps de discuter à chaud de la performance à Dortmund. « À la fin des rencontres, les joueurs ont pour habitude de recevoir des clés USB avec des séquences de leur match, préparées par les analystes vidéo », indique le quotidien sportif. Dans l’avion, certains joueurs du PSG ont entamé le débriefing.

Au PSG, on veut prendre cet évènement avec calme

L’Equipe explique que dans le vestiaire du PSG, deux sentiments dominent : la frustration et l’optimisme. Les joueurs reconnaissent que leur prestation en Allemagne a été décevante et ils sont tous conscients qu’ils ont une occasion unique de marquer l’histoire et n’ont pas saisi l’opportunité de prendre l’avantage. Pour l’optimisme, le fait que le PSG se soit procuré des occasions nettes mais qu’il a pêché dans la finition. « En interne, certains estiment même que ce résultat va éviter tout risque de relâchement et permettre de voir mardi le meilleur visage de cette équipe, jamais aussi forte que quand elle est sous pression et dos au mur. » À tous les étages, est de prendre les évènements avec calme et de ne pas surréagir de façon épidermique comme cela a pu être le cas par le passé, souligne l’Equipe. Le quotidien sportif explique aussi qu’à la fin du match, il n’y a pas eu de grands discours. Dans le vestiaire, le message est le suivant : pas de panique, restons sur nos fondamentaux, corrigeons ce qui n’a pas fonctionné, on a les moyens de renverser la vapeur, avance le quotidien sportif. Ce dernier conclut en expliquant que Luis Enrique tentera de diffuser la même confiance à ses hommes qu’avant le match retour contre Barcelone et que Nasser al-Khelaïfi a demandé aux équipes, dès la fin de la rencontre à Dortmund, de préparer un Parc des Princes en fusion comme l’a été celui de Dortmund.