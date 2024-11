Le PSG va lancer une grande vague de prolongations de contrat dans les semaines à venir. Cela va des joueurs cadres aux jeunes du centre de formation.

Pour mener à bien son nouveau projet, le PSG compte s’appuyer sur son effectif actuel. Ainsi, plusieurs cadres vont prolonger leur contrat dans les semaines à venir. Cela a déjà débuté avec Achraf Hakimi. Le latéral droit a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2029 et il ne manque plus que l’officialisation. Mais l’international marocain ne sera pas le seul à poursuivre son aventure chez les Rouge & Bleu.

Le cas de Donnarumma pas encore tranché

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Nuno Mendes et Vitinha devraient prolonger leur contrat dans les semaines à venir. « Les négociations avec les deux Portugais sont quasiment abouties. » En revanche, les cas de Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Arnau Tenas, tous liés aux champions de France jusqu’en 2026, n’ont pas encore été tranchés, précise le quotidien sportif. Il faudra ensuite se pencher sur les situations contractuelles des jeunes du centre de formation. Les premiers contrats professionnels d’Ibrahim Mbaye et David Boly ont déjà été évoqués et discutés avec les dirigeants parisiens. Présent à l’entraînement des Rouge & Bleu ce jeudi, le milieu de 17 ans, Axel Tape, est aussi concerné par sa signature professionnelle chez les Rouge & Bleu, lui dont le contrat stagiaire prendra fin à l’issue de la saison. Concernant Naoufel El Hannach, il a déjà signé sa prolongation de contrat, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien précise que le prochain joueur à prolonger de manière durable au PSG devrait être Nuno Mendes. « Il reste quelques détails à régler mais la prolongation de contrat de l’arrière gauche portugais est elle aussi en bonne voie. »