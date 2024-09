Éliminées de l’UEFA Women’s Champions League par la Juventus Turin, les Féminines du PSG retrouvaient les terrains ce dimanche après-midi avec la réception de Guingamp. Et les Parisiennes se sont largement imposées (4-0).

Trois jours après son élimination en barrage de l’UEFA Women’s Champions League par la Juventus Turin (5-2 au cumulé), les Féminines du PSG retrouvaient le Campus de Poissy pour y défier Guingamp pour le compte de la deuxième journée de l‘Arkema Première League. Le coach parisien, Fabrice Abriel, a décidé de faire quelques changements par rapport à la rencontre contre les Italiennes, avec notamment la titularisation de Romée Leuchter, buteuse contre la Juve. Dès le début de la rencontre, les Parisiennes vont confisquer le ballon, avec un pressing haut et intense. Elles vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant faire trembler les filets (Korbin Albert (4e), Tara Elimbi Gilbert (7e), Romée Leuchter (37e)).

Romée Leuchter s’offre un doublé

Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir les Féminines du PSG concrétiser leur domination. Romée Leuchter marque à bout portant après un excellent travail de Marie-Antoinette Katoto sur le côté droit de la défense guingampaise (1-0, 51e). L’internationale néerlandaise s’offrira un doublé dix minutes plus tard sur un superbe coup franc à l’entrée de la surface (2-0, 61e). Trois minutes seulement après cette réalisation, Sakina Karchaoui va offrir le but du 3-0 d’une magnifique frappe sous la barre. Agueissa Diarra clôturera le festival parisien avec une reprise de volée à bout portant en toute fin de match (4-0, 87e). Les Parisiennes s’imposent donc largement et s’offrent une deuxième victoire en deux matches d’Arkema Première Ligue 1. Prochain match, la réception du Havre pour le compte de la troisième journée du championnat.