Après la victoire du PSG, Kevin Danso fustige l’arbitrage

Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre le RC Lens pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (1-0). Lors de cette rencontre, les Lensois étaient nerveux et se sont souvent pleins envers l’arbitre. À l’issue de la rencontre, Kevin Danso a pointé du doigt un arbitrage pro-PSG selon lui.

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – le RC Lens. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale s’est logiquement imposé (1-0) même s’il aurait pu tuer le match avec ses très nombreuses occasions. Peu dangereux, les Lensois étaient très nerveux sur le terrain. Ils ont commis beaucoup de fautes, dont une très grossière de Khusanov sur la cheville d’Achraf Hakimi qui aurait pu être gravissime pour l’international marocain. Après utilisation de la VAR, l’arbitre de la rencontre a mis un rouge direct mérité. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, Kevin Danso a fustigé l’arbitrage de la rencontre, estimant qu’il était pro-parisien.

« Toutes les petites choses sont toujours pour Paris »

« C’est toujours comme ça les matches contre le PSG. Dès que tu touches un joueur, c’est faute. Toutes les petites choses sont toujours pour Paris. On accepte, mais c’est un peu chiant », dans des propos relayés par Foot Mercato. On pourra dire à l’international autrichien de revoir les images de la très grosse faute d’Abdukodir Khusanov sur la cheville d’Achraf Hakimi, qui aurait pu avoir de très grosses conséquences sur la suite de la saison du latéral droit du PSG. Le fait d’avoir couru après le ballon et de ne pas s’être procuré de grosses occasions a dû frustrer les Lensois et faire monter leur colère, eux qui se plaignaient beaucoup sur le terrain, alors que les fautes sifflées par Monsieur Delajod étaient justifiés. Le plus important pour le PSG était la victoire et qu’Achraf Hakimi sorte indemne après le tacle assassin.