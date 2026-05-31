Après la victoire en C1, le PSG va relancer son mercato

Hier, le PSG a terminé la saison 2025-2026 avec un titre, la Ligue des champions. Les dirigeants parisiens vont désormais pouvoir se repencher sur le mercato estival des Rouge & Bleu.

Le PSG a terminé sa saison 2025-2026 comme il avait terminé celle de 2024-2025, avec une victoire en finale de la Ligue des champions. Mis en stand-by durant la fin de saison, le mercato du club de la capitale va pouvoir reprendre. Selon L’Equipe, avant même de savoir s’il lui faudra compenser certains départs, Paris a déjà avancé sur le recrutement d’un défenseur central – pouvant aussi évoluer comme latéral droit –, d’un jeune latéral gauche pour doubler le poste de Nuno Mendes, d’un élément offensif côté droit et d’un attaquant. Comme expliqué il y a quelques jours, le club de la capitale va recruter un jeune gardien de 18 ans, dont le nom n’a pas filtré. Mais ce dernier devrait dans un premier temps évoluer avec les Espoirs, assure le quotidien sportif.

Akliouche, Diomande, Diogo Costa…

Devant, le PSG devrait s’activer dès cette semaine avec comme priorité le recrutement d’un numéro 9 polyvalent. La direction a bien mené des discussions pour faire venir Julian Alvarez, mais le club a été refroidi par son indécision. Maghnes Akliouche est toujours dans le viseur. « Une signature du Monégasque se ferait en plus de l’arrivée d’un attaquant plus axial. En remplacement de Lee Kang-in ? Le Sud-Coréen (25 ans, 2028), bloqué l’été dernier, est un candidat au départ cet été, tout comme Gonçalo Ramos (24 ans, 2028). Les deux hommes souhaitent avoir un rôle plus important la saison prochaine. » En ce qui concerne Bradley Barcola, sa prolongation est un enjeu important à suivre dans les prochaines semaines. Même avec deux ans de contrat, l’ancien Lyonnais n’est pas certain d’être Parisien en septembre. Plusieurs clubs de Premier League, dont Liverpool, ont montré un intérêt, avance L’Equipe. Ce dernier indique que le PSG piste bien Yan Diomande. L’Ivoirien coche beaucoup de cases par rapport au profil recherché par Luis Enrique et le rafraîchissement des négociations avec Alvarez pourrait pousser Paris dans ce sens-là. « Derrière, Paris laissera toujours la porte ouverte à Marquinhos. S’il souhaite partir, le PSG ne bloquera pas son capitaine. » Lucas Hernandez peut-il aussi être un cas à gérer ? Il faudrait qu’une offre très importante arrive pour le joueur, ce qui n’est pas le cas pour le moment. » Enfin, il faudra surveiller ce que voudra faire Lucas Chevalier (24 ans, 2030). Le Français ne souhaite évidemment pas rester dans un rôle de doublure l’année prochaine et discutera avec ses dirigeants dans les prochains jours à ce sujet. Sur le marché des gardiens, certaines sources portugaises évoquaient ces dernières heures un intérêt prononcé du club pour Diogo Costa, conclut L’Equipe.